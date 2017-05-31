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У ДФС спростували інформацію про заборону на ввезення в Україну посилок із продукцією відомих брендів

31 травня в 01:33

Обмеження стосуються виключно контрафактної виробів та продукції, походження якої не вдалося встановити.

клавиатура, интернет, магазин
У митному департаменті розповіли, які покупки можуть не дійти до одержувача
Державна фіскальна служба відреагувала на поширення низкою українських ЗМІ інформації про заборону на ввезення в країну товарів відомих брендів, які були придбані у зарубіжних інтернет-магазинах.

У ДФС запевнили, що обмеження на ввезення застосовуються виключно на вимогу правовласників або їх представників і поширюються тільки на контрафактні вироби і на продукції, походження якої не вдалося встановити.

Директор Департаменту організації митного контролю ГФС Олексій Василенко пояснив, що згідно з Митним кодексом, всі надходження проходять обов'язкову перевірку, а правовласнику надається можливість визначити справжність товару.

"У разі встановлення контрафактності товар не потрапляє на митну територію України. За відсутності порушень прав інтелектуальної власності правовласник повідомляє митницю про можливісь відновлення митного оформлення такого товару", – уточнив Василенко.

Голова митного департаменту ДФС запевнив, що його підлеглі не отримували ні усних, ні письмових вказівок про блокування ввезення в Україну посилок з товарами, торгові марки яких внесені до митного реєстру.

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Нагадаємо, у вівторок, 30 травня, сайт OpenDataBot із посиланням на itc.ua розповсюдив інформацію про блокування українськими митними органами ввезення до країну товарів більш ніж 1000 торгових марок, включених до митного реєстру. Серед них Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi та інші відомі бренди.

У повідомленні говорилося, що "якщо нічого не зміниться, покупки за кордоном стануть ризикованими".

На підставі цієї інформації низка ЗМІ повідомили, що митниця вже перестала пропускати відправлення з даною продукцією і заблокувала їх доставку одержувачам.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДФС митниця контрабанда заборона
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