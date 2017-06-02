Трипільська ТЕС запустила енергоблок для уникнення зниження напруги в енергосистемі країни

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Енергоблок №3 Трипільської ТЕС був запущений 1 червня.

Пиловугільний енергоблок Трипільської ТЕС включений в ОЕС centrenergo.com

Центренерго

Трипільська ТЕС, яка входить до складу ПАТ "", 1 червня запустила енергоблок №3, щоб запобігти аварійну ситуацію в об'єднаній енергосистемі країни , пише liga.net з посиланням на видання "Дніпровський енергетик".

"По команді диспетчерської служби Центральної електроенергетичної системи НЕК "Укренерго", з метою забезпечення режиму роботи Київського енергетичного вузла аварійно на Трипільській ТЕС 1 червня 2017 р. о 4.37 год був включений в мережу ОЕС України пиловугільный енергоблок станційний №3", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що включення енергоблоку Трипільської ТЕС дозволило забезпечити стійку роботу енергосистеми, запобігти зниження напруги до критичного значення і уникнути аварійної ситуації в ОЕС України. На Трипільській ТЕС відзначили, що дана процедура ("підйом теплоелектростанції з нуля") - одна з найскладніших операцій, які виконуються на теплових електростанціях.

Нагадаємо, в Україні з початку квітня зупинили роботу чотири ТЕС.

Повідомлялося, що в лютому тариф на електроенергію для теплової генерації виріс на 24%, до рівня 1,82 грн/кВт-год в порівнянні з 1,39 грн/кВт-год на кінець січня.