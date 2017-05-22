Транстихоокеанське партнерство продовжить роботу без США

Міністри торгівлі країн-учасниць готові прийняти США назад, якщо Вашингтон змінить раніше прийняте рішення.

Міністри торгівлі країн ТТП провели зустріч у Ханої Lillypad

Міністри торгівлі 11 країн учасницьна зустрічі в Ханої 21 травня прийняли рішення відродити угоду і продовжити роботу без США, передає "Російська служба Бі-бі-сі"

Під час своєї президентської кампанії Трамп називав партнерство "потенційною катастрофою для нашої країни", стверджуючи, що воно завдає шкоди обробної промисловості США.

Країни-учасниці, в свою чергу, висловили готовність прийняти США назад, якщо Вашингтон змінить раніше прийняте рішення.

Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Транстихоокеанського партнерства. За його словами, це піде на користь американським робітникам.

Країнами-членами угоди є Бруней, Чилі, Нова Зеландія, Сінгапур, Австралія, Перу, В'єтнам, Малайзія, Мексика, Канада та Японія.

Детальніше про перспективи об'єднання читайте в статті Ігоря Бураковського "Чи зруйнує Трамп Транстихоокеанське партнерство?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".