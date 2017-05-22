Транстихоокеанське партнерство продовжить роботу без США

Міністри торгівлі країн-учасниць готові прийняти США назад, якщо Вашингтон змінить раніше прийняте рішення.
Під час своєї президентської кампанії Трамп називав партнерство "потенційною катастрофою для нашої країни", стверджуючи, що воно завдає шкоди обробної промисловості США.
Країни-учасниці, в свою чергу, висловили готовність прийняти США назад, якщо Вашингтон змінить раніше прийняте рішення.
Нагадаємо, 23 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Транстихоокеанського партнерства. За його словами, це піде на користь американським робітникам.
Країнами-членами угоди є Бруней, Чилі, Нова Зеландія, Сінгапур, Австралія, Перу, В'єтнам, Малайзія, Мексика, Канада та Японія.
Детальніше про перспективи об'єднання читайте в статті Ігоря Бураковського "Чи зруйнує Трамп Транстихоокеанське партнерство?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA