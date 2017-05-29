Технологічний сектор лишає решту сфер економіки США позаду – The Verge

Антимонопольні відомства не можуть нічого закинути корпораціям, які фактично монополізували цілі сфери.

Техсектор росте швидше, ніж інші сфери американської економіки, створюючи конкуренцію старим формам бізнесу. Коммерсантъ

Коли Дональд Трамп був обраний президентомминулого листопада, вартість акцій великих американських банків і будівельних компаній стрімко зросли в ціні. Ставка була на те, що адміністрація нового президента перегулює фінансовий сектор і затвердить величезне виділення коштів на інфраструктуру.

Ціни на сировину, таку як сталь і мідь, з нетерпінням чекали на свій стрибок. Через півроку по тому не багато обіцянок "торгівлі Трампа" принесли плоди. Республіканська більшість досі працює над тим, щоб ухвалити законопроекти про охорону здоров'я, дерегуляцію, податкову реформу чи інфраструктурні витрати. Але фондові біржі через це не сповільнилися.

Про це сьогодні пише видання The Verge, додаючи, що вчора торги на S&P 500 закрилися о півдні з рекордними показниками. А з початку 2017 року біржа зросла на більш як 1,5 трильйонів доларів. І компанії, справи яких ідуть найкраще – це технічні компанії. На Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft припадає аж 37% від загального зростання.

Всі ці компанії спостерігали значне зростання вартості своїх часток впродовж останніх місяців. І цей блискучий успіх контрастує з рештою секторів економіки США, яка зросла менш ніж на 1% впродовж перших трьох місяців цього року. Цей розрив став кульмінацією довгострокового тренду.

"В електронних індустріях – технологіях, комунікації, ЗМІ, розробці програмного забезпечення, фінансів і професійних сервісах – продуктивність зростала на 2,7% впродовж останніх 15 років. Спад спостерігається у фізичних індустріях – охороні здоров'я, транспорті, освіті, виробництві і роздрібній торгівлі – в яких зростання продуктивності зростало ледве на 0,7% за аналогічний період", - писало видання Wall Street Journal.

Amazon знадобилося 15 років, щоб досягти капіталізації на рівні Walmart. Через два роки його вартість перевищив у два рази вартість конкурента. І поки вартість часток Amazon буде бити рекорди, решта сектору роздрібної торгівлі буде задихатися. Інший приклад – в Google увійшов у освітній сектор в 2012 році. За 5 наступних років він став присутнім у половині класів початкової і середньої шкільної освіти в США.

"Між осінню 2012 року і сьогоднішнім днем Google пройшов шлях від вірогідності до домінування в тому, як школи вчать своїх учнів шукати інформацію, створювати документи і обмінюватися ними. Google закріпився як факт у школах", - сказав головний інформаційний представник Нью-Йоркського міського департаменту освіти Хал Фрідландер.

Не має такої сфери, у якій техкомпанії не створювали б конкуренцію. Музика, кіновиробництво, доставка, транспортування, логістика, енергетика – список дуже довгий. На Facebook і Google у 2016 році припадало три чверті зростання індустрії електронної реклами. Решта ринку діслася меншим гравцям, таким як Twitter, Snapchat і американським ЗМІ. Тим часом, Apple і Alphabet фактично поділили між собою сферу мобільних операційних систем. Лише невеличка кількість користувачів обирають альтернативу їхнім продуктам для своїх смартфонів і планшетів.

В іншій сфері Google займає домінантну роль серед пошукових систем, Facebook – лідер серед соціальних мереж, а Amazon проводить масштабні дослідження у сфері електронної комерції. Все це може спонукати регуляторів вважати їх монополістами. В Європі чиновники вже почали реагувати на домінування технічних гігантів. Але регулятори в США не вдаються до жодних рішучих дій.

Частково це тому, що ці компанії з'явилися під час чи після кризи ".com". Вони бачили, що сталося з Microsoft. Тому вони знайшли спосіб, як пом'якшити свій імідж і уникнути грубої конкуренції, яка може привернути шкідливу увагу. А частково тому, що ці компанії встановили такі монополії, які не вписуються у визначення сучасних антимонопольних законів.

В статті для Yale Law Journal Ліна Хан зауважила, що нинішні законодавчі антимонопольні норми, які "прив'язують конкуренцію до "споживацького добробуту", виражену у короткострокових цінових ефектах, вже не відповідають архітектурі ринкової сили в сучасній економці". Як можна визначити позитивний чи негативний вплив на споживача, коли продукти, такі як пошукова система чи соціальна мережа, доступні безкоштовно, а перехід від одного продукту до іншого – це всього лише кілька кліків мишкою? Як порушити справу проти Amazon, якщо ця компанія скорочує ціни для споживачів і впродовж років взагалі працювала без доходу?

Позиціонуючи себе як платформи, на основі яких зараз працюють інформаційні технології у кожному секторі, ці технічні титани стали новим центром гравітації для американської економіки, який зростає, розширюється і впливає на всіх інших, хто намагається утриматися. А тим часом, Кремнієва долина намагається переконати Америку, що вона не намагається відібрати у когось роботу.

Раніше видання The Economist писало, що найцінніший ресурс світу більше не нафта, а дані. Інтернет-компанії контролюють неймовірну кількість персональних даних. І це наділяє їх великою влажою. Старі підходи до конкуренції, визначені в еру нафти, тепер здаються застарілими в часи "інформаційної економіки". Тому потрібні нові підходи.

Нещодавно повідомлялося, що ЄС звинувачує Facebook, Google і Twitter у порушенні прав споживачів. Єврочиновники вимагають від компаній протягом місяця змінити правила надання послуг своїм користувачам, в іншому випадку компаніям загрожують великі штрафи.