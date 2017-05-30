"ТАСкомбанк" претендує на інвестора "Діамантбанку" - ФГВФО

"ТАСкомбанк" готовий стати перехідним банком.

«ТАСкомбанк» зацікавлений в «Діамантбанку» Діамантбанк

"ТАСкомбанк", що належить екс-голові Нацбанку Сергію Тігіпку та займав 20-е місце за розміром активів на ринку, готовий виступити інвестором у вирішенні проблем визнаного неплатоспроможним "Діамантбанку", повідомив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін.

"У відношенні "Діамантбанку" кваліфікований поки тільки один інвестор – "ТАСкомбанк". Вони претендують і на перехідний банк, і на активи та пасиви", – сказав Ворушилін.

Нагадаємо, НБУ 24 квітня визнав "Діамантбанк" неплатоспроможним, оскільки до 1 квітня банк не забезпечив досягнення встановленого центробанком мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні 5%.

На минулому тижні про подачу заявки до ФГВФО інвестором, готовим брати участь у виведенні "Діамантбанку" з ринку двома з трьох можливих способів – шляхом перехідного або приймаючого банку (з передачею активів і пасивів), – повідомив голова правління "Діамантбанку" Олег Ходачук, висловивши надію, що Фонд задовольнить цю заявку, щоб не йти третім шляхом ліквідації.

За даними екс-керівника "Діамантбанку", потенційний інвестор сплатив гарантійний внесок і готовий спрямувати на формування статутного капіталу перехідного банку 500 млн грн.

"Діамантбанк" зареєстрований в листопаді 1993 року. Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (7,27 млрд грн) "Діамантбанк" займав би 23-е місце серед 90 працюючих українських банків.

За станом на 24 квітня власниками істотної участі в "Діамантбанку" були Давид Жванія, Ігор Крезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко, а міноритарним акціонером – екс-народний депутат Микола Мартиненко, який пов'язав визнання банку неплатоспроможним з висунутими звинуваченнями на його адресу з боку НАБУ і його недавнім затриманням.

Ходачук також назвав основною причиною неплатоспроможності банку затримання Мартиненко. Він нагадав, що в середині березня банк зареєстрував проспект додаткової емісії на 750 млн грн, участь в якій розміщенні планував приймати як сам голова правління, так і Мартиненко.

На початок квітня 2017 року кошти клієнтів у банку становили 4,24 млрд грн, у тому числі фізосіб – 2,07 млрд грн.

Група "ТАС" заснована у 1998 році, є однією з найбільших фінансово-промислових груп України, розвиває чотири основні напрямки бізнесу: фінансове, промислове, венчурне і нерухомість.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів "ТАСкомбанк" займав 20-е місце (8,57 млрд грн), а "Універсал банк" – 25-е місце (4,01 млрд грн) серед 90 діючих банків.

Гіпотетично, при складанні активів усіх трьох банків, об'єднаний банк із загальними активами в 19,85 млрд грн був би 14-м на ринку за загальним розміром активів.

Нагадаємо, "Діамантбанк", раніше визнаний неплатоспроможним, відзвітував про вихід за підсумками січня-березня 2017 року на прибуткову діяльність після чотирьох кварталів збитків.

Повідомлялося, що Сергій Тігіпко залишив пост глави АТ "Таскомбанку" та призначений на посаду голови наглядової ради.