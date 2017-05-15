Тариф на холодне водопостачання і водовідведення для киян зросте майже на 15%

Зростання тарифів пояснюють зростанням витрат.

Кияни за воду платитимуть більше kievcity.gov.ua Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг збільшила тариф на холодне водопостачання і водовідведення для споживачів ПАТ "Київводоканал" на 14,7% (на 2,02 грн/ куб. м.) – до 15,79 грн/ куб. м. Відповідні постанови НКРЭКУ №551-552 від 26 квітня 2017 року оприлюднено в газеті "Урядовий кур'єр" 11 травня.

Згідно з документом, тариф на холодне водопостачання зростає на 23,3% (на 1,6 грн) – до 8,44 грн/ куб. м, а на водовідведення – на 6,1% (на 0,43 грн), до 7,36 грн/ куб. м.

Ключовими причинами зростання тарифів є збільшення витрат "Киевоодоканала" на оплату праці на 19-20%, на сплату податків і обов'язкових платежів – на 46-72%.

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Нагадаємо, НКРЭКУ в нинішньому році має намір переглянути тарифи на водопостачання і водовідведення для 54 ліцензіатів.