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Суто страхова пенсійна система в нинішніх умовах не зможе забезпечити належного розміру виплат – експерт

27 травня в 12:44

У той же час, скасування пенсійного страхування призведе до того, що всі пенсійні витрати будуть переведені на бюджет країни.

Пенсии
На даному етапі пенсійної реформи потрібно визначитись з основоположними принципами будівництва пенсійної системи
Суто страхова пенсійна система в сучасних українських реаліях не зможе забезпечити ані повного охоплення населення, ані належного розміру виплат. Про це у своїй статті для DT.UA пише провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

За її словами, на даному етапі пенсійної реформи потрібно визначитись з основоположними принципами будівництва пенсійної системи.

Так скасування пенсійного страхування призведе до того, що всі пенсійні витрати будуть переведені на бюджет країни. Автор зазначає, що з огляду на структуру бюджетних надходжень, можна з упевненістю сказати, що цей тягар буде покладено на населення/домогосподарства, які сплачують податки з доходів від зайнятості і податки на кінцеве споживання (ПДВ, акцизи тощо). За плоскої шкали оподаткування особистих доходів і відсутності адекватних податків на багатство такий крок призведе до ще більшого соціального нерівності і напрузі.

"Водночас потрібно усвідомлювати, що суто страхова пенсійна система фізично неспроможна забезпечити ані повного охоплення населення, ані належного розміру виплат. За нинішніх умов, коли чисельність застрахованих осіб — платників внесків майже дорівнює чисельності пенсіонерів, страхова система з власних коштів може забезпечити середній розмір пенсії на рівні близько ставки пенсійного внеску (18–20%). У подальшому внаслідок демографічних змін чисельність платників внесків буде скорочуватися, а чисельність пенсіонерів — зростати", – йдеться в статті.

За словами Ткаченко, аби гарантувати розмір пенсії на рівні 40% заробітної плати, державі доведеться дотувати вже не половину, а дві третини загальної суми пенсійних витрат.

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Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект пенсійної реформи. Проект передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.

Детальніше про проблеми реформи пенсійної системи України читайте у статті Лідії Ткаченко "Солідарна пенсійна система: про справжні чинники неефективності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги реформи Ткаченко бюджет
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