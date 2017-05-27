Суто страхова пенсійна система в нинішніх умовах не зможе забезпечити належного розміру виплат – експерт

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У той же час, скасування пенсійного страхування призведе до того, що всі пенсійні витрати будуть переведені на бюджет країни.

На даному етапі пенсійної реформи потрібно визначитись з основоположними принципами будівництва пенсійної системи

Суто страхова пенсійна система в сучасних українських реаліях не зможе забезпечити ані повного охоплення населення, ані належного розміру виплат. Про це у своїй статті дляпише провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України Лідія Ткаченко.

За її словами, на даному етапі пенсійної реформи потрібно визначитись з основоположними принципами будівництва пенсійної системи.

Так скасування пенсійного страхування призведе до того, що всі пенсійні витрати будуть переведені на бюджет країни. Автор зазначає, що з огляду на структуру бюджетних надходжень, можна з упевненістю сказати, що цей тягар буде покладено на населення/домогосподарства, які сплачують податки з доходів від зайнятості і податки на кінцеве споживання (ПДВ, акцизи тощо). За плоскої шкали оподаткування особистих доходів і відсутності адекватних податків на багатство такий крок призведе до ще більшого соціального нерівності і напрузі.

"Водночас потрібно усвідомлювати, що суто страхова пенсійна система фізично неспроможна забезпечити ані повного охоплення населення, ані належного розміру виплат. За нинішніх умов, коли чисельність застрахованих осіб — платників внесків майже дорівнює чисельності пенсіонерів, страхова система з власних коштів може забезпечити середній розмір пенсії на рівні близько ставки пенсійного внеску (18–20%). У подальшому внаслідок демографічних змін чисельність платників внесків буде скорочуватися, а чисельність пенсіонерів — зростати", – йдеться в статті.

За словами Ткаченко, аби гарантувати розмір пенсії на рівні 40% заробітної плати, державі доведеться дотувати вже не половину, а дві третини загальної суми пенсійних витрат.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект пенсійної реформи. Проект передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.

Детальніше про проблеми реформи пенсійної системи України читайте у статті Лідії Ткаченко "Солідарна пенсійна система: про справжні чинники неефективності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".