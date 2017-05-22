Суд зупинив стягнення боргу з ОПЗ на користь Ostchem Фірташа

Вищий спецсуд прийняв до провадження касаційну скаргу ФДМУ по справі боргу ОПЗ компанії Ostchem.
Наголошується, що Вищий спеціалізований суд також своїм рішенням призупинив виконання рішення Южного міського суду Одеської області від 6 березня 2017 р. по справі про стягнення з ОПЗ на користь компанії Остхем Холдинг Лімітед 5,24 млрд грн основного непогашеного боргу і 1,57 млрд грн незаперечною нарахованої пені.
Нагадаємо, 11 травня апеляційний суд підтвердив рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргу $ 193 млн ОПЗ перед компанією Ostchem Дмитра Фірташа. При цьому пем'єр Володимир Гройсман уточнив, що мова йде про борг майже $ 300 млн.
Повідомлялося, що борг утворився за контрактом з Ostchem на поставку газу від 20 січня 2013 року і сформувався у вересні-грудні 2013 року. Оскільки в цей час "Газпром" знизив ціну газу для Ostchem з $ 430 до 265 за тис кубометрів. Однак компанія Фірташа продовжувала продавати газ ОПЗ по $ 430.
Раніше Южненський міський суд Одеської області своїм рішенням зобов'язав ОПЗ виплатити компанії Ostchem Holding Limited 6,7 млрд грн.
Суд узаконив мирову угоду, згідно з яким ОПЗ повинен був повернути компанії Фірташа борг у розмірі 345 млн грн до кінця травня 2016 року.
DT.UA