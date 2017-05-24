Суд відкрив провадження у справі про перегляд змісту "споживчого кошику"

Позивач наполягає, що рішення Кабміну про затвердження нової "споживчого кошика" приймалося формально, негласно, і без будь-якого наукового обґрунтування.

Окружний адмінсуд Києва розгляне позов про перегляд змісту "споживчого кошика"

№ 780 від 11.10.2016 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення".

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов керівника проекту "Відкритий Суд" Станіслава Батрина допро визнання незаконною постанови Кабміну. За словами Батрина, перше засідання відбудеться сьогодні, 24 травня.

Як повідомляється на сайті проекту "Відкритий суд", у даній постанові уряд вперше за останні 15 років переглянув зміст так званого "споживчого кошику" українця, встановивши достатні, на його думку, стандарти людського життя.

Позивач, у свою чергу, наполягає, що так званий новий "споживчий кошик" – це просте дублювання аналогу, який був затверджений урядом ще у 2000 році, а саме рішення приймалося урядом формально, негласно, і без будь-якого наукового обґрунтування, що є порушенням Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та ст. 48 Конституції України.

"Встановлюючи не обгрунтовані та занижені стандарти життя, уряд та парламент фактично зняли з себе відповідальність за дотримання конституційного принципу в частині забезпечення права на достатній життєвий рівень людини в Україні. За наслідком затвердження такого вмісту споживчого кошику було встановлено прожитковий мінімум для працездатної людини на рівні 1544 гривні на 2017 рік. Іншими словами, уряд легалізує ілюзію, що саме 1544 гривні - еквівалент достатнього життєвого рівня в Україні.", – йдеться в повідомленні "Відкритого суду".

Відкритий Суд

Нагадаємо, в 2015 році Кабінет міністрів програв дві судові справи про необхідність перегляду прожиткового мінімуму і змісту "споживчого кошика" за позовом правозахисника Станіслава Батрина.

У листопаді минулого року Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу Кабінету міністрів України на судові рішення, які зобов'язали його переглянути споживчий кошик і прожитковий мінімум в Україні. Таким чином, ВАС скасував рішення всіх судів нижніх інстанцій, які зобов'язали Кабмін переглянути українські соціальні стандарти. При цьому, суд передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Як зазначав тоді Батрин, на виконання раніше винесених судових рішень Кабмін вперше за 15 років переглянув "споживчий кошик" і прожитковий мінімум в Україні, а також задекларував збільшення в новому році мінімальної зарплати до суми в 3200 грн.