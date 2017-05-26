Суд призупинив ліквідацію банку "Михайлівський"

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Нацбанк готує апеляцію.

Суд скасував рішення НБУ про неплатоспроможність банку «Михайлівський» Wikimapia.org

компанії "Екосіпан" -

єдиного власника фінустанови – призупинив рішення Нацбанку про неплатоспроможність

рішення Фонду гарантування вкладів фізосіб про введення в нього тимчасової адміністрації та рішення обох держорганів про ліквідацію банку,

FinClub.

Окружний адміністративний суд Києва 15 травня за позовом

Суд зобов'язав ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" до 5 червня 2017 надати суду фінансову звітність.

Нацбанк готує апеляцію. "Національний банк не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, який 15 травня 2017 року виніс постанову, частково задовольнивши позов ТОВ "Екосіпан" і скасувавши рішення НБУ про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних та ліквідації цього банку, а також обидва рішення ФГВФО", – повідомили виданню в НБУ.

Нагадаємо, Дніпровський районний суд заарештував виведені з банку "Михайлівський" напередодні визнання неплатоспроможним застави за кредитами - земельні ділянки і нерухомість в Київській області.

В кінці січня Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про взяття колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко під варту.

Також повідомлялося, що незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" у 138 млн грн, що на 36 менше зазначених "на папері" 5,1 млрд грн.