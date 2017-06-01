Суд наклав арешт на захоплені Росією судна "Чорноморнафтогазу"

В Інтерпол передана інформація про внесення суден в базу розшуку.

У базі Інтерполу судна і бурові установки "Чорноморнафтогазу"

Приморський районний суд Одеси наклав арешт на 27 судів і 33 нежитлових приміщень державної компанії "Чорноморнафтогаз", які захоплені Росією, повідомила прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

Раніше арешт був накладений також на чотири самопіднімальні бурові установки "Чорноморнафтогазу", захоплені РФ.

"Зараз в українське бюро Інтерполу прокуратурою направлено лист про внесення зазначених бурових установок та суден в базу даних розшуку", - додають в прокуратурі АРК.

Повідомлялося, що мораторій на банкрутство державного "Чорноморнафтогазу" до 1 січня 2019 року допоможе компанії повернути контроль над частиною втрачених активів.

Раніше голова правління ДАТ "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова повідомляла ZN.UA, що підприємство "Чорноморнафтогаз", потужності якого були захоплені Росією при анексії Криму, за рік зуміло здобути 15 свердловинах Одеського родовища в 10 разів менше палива, ніж планувалося.

Детальніше про труднощі, які виникли при спробі РФ інтегрувати захоплений Кримський півострів, читайте в статті Валентини Самар "Важка ноша "крымнаша" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".