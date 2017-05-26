Суд Лондона відклав проміжний вердикт у справі про борг Януковича

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У п'ятницю суд розглянув ряд невирішених питань за результатами рішення від 29 березня у порядку спрощеного провадження.

У Мінфіні повідомили про хід розгляду позову РФ про облігації на 3 мільярди лдолларов thinglass / Depositphotos

Високий суд Лондона відклав винесення проміжного вердикту за заявою української сторони, яка наставивает на подальшому призупиненні виконання судового рішення від 29 березня у суперечці з Росією щододо завершення розгляду апеляційної скарги.

"Враховуючи складність порушених питань, суддя Джастіс Блер вирішив відкласти винесення свого рішення. Таким чином, після сьогоднішнього слухання суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення у визначений термін", – сказано в прес-релізі Міністерства фінансів, поширеному ввечері в п'ятницю, 26 травня.

Під час засідання 26 травня суддя також розглянув ряд невирішених питань за результатами винесеного 29 березня рішення у порядку спрощеного виробництва. Про суть цих питань і рішення по них у Мінфіні не повідомили.

Як повідомлялося, 29 березня Високий суд Лондона задовольнив клопотання російської сторони про прискорений розгляд позову щодо "боргу Януковича".

Суддя не взяв до уваги аргументи української сторони про політичний тиск Росії на Україну, але дав дозвіл на подачу апеляції.

На початку 2016 року Росія подала проти України позов до Високого суду Лондона з вимогою виплатити 3,137 мільярдів доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році, а в липні зажадала винесення рішення по позову в прискореному порядку.

Позиція, яку зайняв український Мінфін, — судиться і програти, на даний момент найбільш вигідною для країни з економічної точки зору. І єдиний, хто зможе змусити Україну виплатити 3 млрд доларів, — це МВФ. Однак у вересні Рада директорів МВФ визнала добросовісною позицію України щодо боргу перед Росією на 3 млрд доларів.

Детальніше про перспективи розгляду щодо "боргу Януковича" у Високому суді Лондона читайте в статті Юлії Самаєвої "Виграшна поразка" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".