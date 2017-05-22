Суд дозволив заочно засудити Януковича, Азарова і Колобова у справі про приватизацію "Укртелекому" - Луценко

Досудове розслідування завершено.

Януковича, Азарова і Колобова хочуть засудити заочно Андрій Товстиженко, DT.UA

Генпрокуратура України завершила досудове розслідування у справі незаконної приватизаціїта вже отримано дозвіл суду на заочне засудження екс-президента України Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова, міністра фінансів Юрія Колобова і очікується рішення суду про дозвіл заочного засудження екс-першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.

"Що стосується Азарова - ми завершили розслідування і передали до Печерського суду клопотання про дозвіл на заочну форму засудження", - сказав генпрокурор України Юрій Луценко в ході воркшопу Transparency International "Як Україні нарешті домогтися успіху в боротьбі з топ-корупцією і повернення вкрадених активів?".

Пізніше в коментарі журналістам Луценко пояснив: "Дійсно, нами завершено слідство у справі про розкрадання 220 млн у ході створення спеціальної системи зв'язку України. Особисто Янукович дав доручення Азарову, той – міністра фінансів, а потім вони незаконно внесли зміни до бюджету, який проголосував парламент, ці кошти були проплачені з державного бюджету".

Генпрокурор заявив, що в даний час слідство завершено. "І у нас є обґрунтовані підозри щодо Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова і ряду інших, більш дрібних посадових осіб".

"На цей момент ми передали в суд клопотання про дозвіл ведення досудового процесу...і отримали дозвіл на заочку" щодо Януковича, Азарова, Колобова, чекаємо – щодо Арбузова", - додав Луценко.

Він додав, що така ж ситуація по справі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 13 квітня заарештував акції ПАТ "Укртелеком" та його дочірньої компанії - мобільного оператора "ТриМоб", які входять у холдинг Ріната Ахметова "СКМ".

Фонд державного майна приступив до процедури примусового розірвання договору про приватизацію "Укртелекому".

Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого українського оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути "Укрексімбанку" 810,6 млн грн заборгованості за облігаціями.

В конкурсі з приватизації "Укртелекому" в 2011 році брала участь лише одна організація (інвестиційний фонд EPIC), яка купила компанію за 10,5 млрд грн. Через рік "Укртелеком" був перепроданий компанії СКМ Ріната Ахметова.