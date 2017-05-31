Співучасник розтрати коштів ДПЗКУ визнав свою провину - САП

Обвинувальний акт стосовно власника зарубіжної компанії направлено до суду.

"Схемники" привласнили 60 мільйонів доларів ДПЗКУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в середу, 31 травня, направила до суду обвинувальний акт стосовно одного із співучасників розтрати коштів ПАТ

Власник зарубіжної офшорної компанії-посередника повністю визнав свою провину і дав викривальні покази на співучасників – посадових осіб ДПЗКУ, які для одержання неправомірної вигоди зловживали службовим становищем при укладанні зовнішньоекономічних контрактів і завдали держпідприємству більше 60 мільйонів доларів збитків.

Дії підприємця кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Досудове слідство щодо інших фігурантів кримінальної виробництва триває, повідомляє прес-служба САП.

Нагадаємо, на початку року детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам причетним до заподіяння шкоди ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" в розмірі понад 60 млн доларів (понад 1,6 млрд грн). У рамках кримінального провадження були затримані три посадових особи ДПЗКУ і власник гонконгської фірми-посередника.

Слідство викрило схему, за якою зерно держкомпанії продавалося за заниженими цінами міжнародному зернотрейдеру через підконтрольні приватні компанії-посередники. Придбане за заниженими цінами зерно приватна компанія продавала за ринковими, а різницю у вартості перекладала на рахунку однієї з підконтрольних компаній-посередників. Крім того, поставки зерна відбувалися на умовах післяоплати, що наражало держпідприємство ризику неотримання коштів за продукцію.