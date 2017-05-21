Сім'я Суркісів втратила при націоналізації "Приватбанку" майже 250 млн доларів, 574 тис. євро та 1 млрд грн – джерела

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Для більш-менш обізнаних спостерігачів зв'язок власників "Динамо" з екс-власником Приватбанку очевидний.

Брати Суркіси втратили при націоналізації "Приватбанку" значні кошти УНІАН

В результаті націоналізації "Приватбанку" сім'я Суркісів втратила більш ніж 248,6 млн доларів та 574 тис. євро в кіпрському філії банку, як юридичні особи, а також більш ніж 1,04 млрд грн в Україні – як фізичні особи. Про це, посилаючись на джерела, пише в своїй статті дляЮлія Самаєва.

Автор зазначає, що рішення суду за позовом проти Суркісів НБУ, прийняте на користь позивачів, зобов'яже державу виплачувати ці кошти. Однак, справа не тільки в грошах.

"Суть усіх спорів зводиться до одного — неправомірності рішення №105 комісії НБУ з питань визначення пов'язаних із Приватбанком осіб і зупинки ФГВФО операцій щодо поточних, депозитних, кореспондентських або інших рахунків у Приватбанку", - вказує Самаєва.

За її словами, для більш-менш обізнаних спостерігачів зв'язок власників "Динамо" з екс-власником Приватбанку очевидна.

"Навіть у справі "6 офшорів", уже програній Приватбанком у судах двох інстанцій, проглядається зв'язок між бізнесменами. Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP — це ті самі шість компаній, які теж подали позови на НБУ, ФГВФО і Приватбанк. Як пам'ятаємо, вони також мають претензії до 105-го рішення НБУ і вважають, що до пов'язаних з колишніми власниками банку осіб не належать", - йдеться в статті.

Самаєва зазначає, що всі згадані компанії засновані в один день, зареєстровані за однією адресою в Британії і вказують одну поштову адресу.

"ь теж одну, щоправда, уже на офшорних Віргінських Островах. Відмінність між ними лише в тому, що станом на 20 лютого 2017 р. три перші компанії належали Ользі Романовій — дружині Ігоря Суркіса, а інші — Поліні Ковалик, першій дружині його брата Григорія Суркіса", - вказує вона.

За словами автора, тінь, кинута судовими рішеннями не на користь НБУ на методику визначення пов'язаних осіб, і складність доведення прямої вигоди екс-власників Приватбанку від їхніх операцій матимуть вагомі наслідки.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.

Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте у статті Юлії Самаєвої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".