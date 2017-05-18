Сенат Канади схвалив Угоду про ЗВТ з Україною

Для завершення ратифікації підпис під документом має поставити генерал-губернатор.
"Великий український день в Канаді триває: Сенат тільки що проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", – повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці e Twitter, додавши, що для завершення ратифікації Угоди свій підпис під документом має поставити генерал-губернатор Канади.
"Фінішна пряма!", – підсумував дипломат.
До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!— Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.
Угоду про ЗВТ між Україно та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Київ канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
Українська сторона завершила ратифікацію Угоди 25 квітня. Очікується, що на процес ратифікації документа канадська сторона витратить не менше місяця.DT.UA