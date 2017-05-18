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Сенат Канади схвалив Угоду про ЗВТ з Україною

18 травня в 23:07

Для завершення ратифікації підпис під документом має поставити генерал-губернатор.

Украина Канада Украина
Верхня палата канадського парламенту проголосувала за Угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Мінекономрозвитку/Twitter
Верхня палата канадського парламенту в четвер, 18 травня, у третьому читанні проголосувала за ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі з Україною.

"Великий український день в Канаді триває: Сенат тільки що проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", – повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці e Twitter, додавши, що для завершення ратифікації Угоди свій підпис під документом має поставити генерал-губернатор Канади.

"Фінішна пряма!", – підсумував дипломат.

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Угоду про ЗВТ між Україно та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Київ канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Українська сторона завершила ратифікацію Угоди 25 квітня. Очікується, що на процес ратифікації документа канадська сторона витратить не менше місяця.

За матеріалами: DT.UA
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