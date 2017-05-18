Сенат Канади схвалив Угоду про ЗВТ з Україною

Для завершення ратифікації підпис під документом має поставити генерал-губернатор.

Верхня палата канадського парламенту проголосувала за Угоду про зону вільної торгівлі з Україною Мінекономрозвитку/Twitter

Верхня палата канадського парламенту в четвер, 18 травня, у третьому читанні проголосувала за ратифікацію

"Великий український день в Канаді триває: Сенат тільки що проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", – повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці e Twitter, додавши, що для завершення ратифікації Угоди свій підпис під документом має поставити генерал-губернатор Канади.

"Фінішна пряма!", – підсумував дипломат.

До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма! — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.

Угоду про ЗВТ між Україно та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Київ канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Українська сторона завершила ратифікацію Угоди 25 квітня. Очікується, що на процес ратифікації документа канадська сторона витратить не менше місяця.