Ще один міжнародний газовий трейдер прийшов в Україну

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У переліку видів діяльності украиснкой "дочки" DufEnergy торгівля газом, електроенергією, металами, рудами і промисловою хімією.

Міжнародні газотрейдери готові працювати на українському ринку

Міжнародний трейдер DufEnergy, зареєстрований у Швейцарії, заснував в Україні дочірню компанію для торгівлі природним газом та іншими енергоресурсами - DufEnergy Ukraine, повідомляє OilNews

Засновниками DufEnergy Ukraine виступають DufEnergy Trading SA (Швейцарія) і DufEnergy SA (Люксембург).

Основним ліцензованим видом діяльності DufEnergy Ukraine є торгівля природним газом. Крім того, українська дочка серед видів діяльності заявила виробництво і торгівлю електроенергією, а також металами, рудами та промисловими хімічними речовинами.

Нагадаємо, у своїй статті для DT.UA Сергій Корсунський написав, що "газова" війна, розв'язана Росією проти України взимку 2005-2006 років, підходить до кінця.