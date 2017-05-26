Ще один міжнародний газовий трейдер прийшов в Україну

У переліку видів діяльності украиснкой "дочки" DufEnergy торгівля газом, електроенергією, металами, рудами і промисловою хімією.
Засновниками DufEnergy Ukraine виступають DufEnergy Trading SA (Швейцарія) і DufEnergy SA (Люксембург).
Основним ліцензованим видом діяльності DufEnergy Ukraine є торгівля природним газом. Крім того, українська дочка серед видів діяльності заявила виробництво і торгівлю електроенергією, а також металами, рудами та промисловими хімічними речовинами.
Нагадаємо, у своїй статті для DT.UA Сергій Корсунський написав, що "газова" війна, розв'язана Росією проти України взимку 2005-2006 років, підходить до кінця.
OilNews