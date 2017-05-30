СБУ примушує "Укртрансгаз" виконати невигідні контракти

СБУ підключило до процесу Мінекономіки і Міненергетики.

Інтереси у СБУ достатньо широкі Служба безпеки України заявляє про необхідність завершення процесів закупівлі товарно-матеріальних цінностей, запущених ПАТ "Укртрансгаз" в минулі роки. Це випливає зі звернення голови СБУ Василя Грицака до прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, яким володіє "Економічна правда".

"Для забезпечення надійності, ефективності та безпеки газотранспортної системи, "Укртрансгаз" потребує постійної модернізації наявних потужностей, що передбачено затвердженими планами-графіками на 2016-2017 рр. У той же час, через зволікання з прийняттям управлінських рішень новопризначеним керівництвом "Укртрансгазу" повністю припинено фінансування необхідних виробничих програм, і підписання договорів з переможцями тендерних процедур на закупівлю технологічного обладнання", - йдеться в листі СБУ.

"З огляду на вищевикладене, вважаємо за доцільне доручити Мінекономіки і Міненергетики вжити невідкладних заходів щодо недопущення порушення стійкості і безпечного функціонування ГТС", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за словами голови СБУ Василя Грицака, російських соціальних мережах "Однокласники" і "ВКонтакте" працювали кілька сотень груп антиукраїнської спрямованості.