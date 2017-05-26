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"Сбербанк" не отримає збитку при продажу української "дочки" – глава банку

26 травня в 15:08

Керівництво банку очікує дозвіл НБУ на продаж.

сбербанк
"Сбербанк" очікує прибуток від продажу бізнесу в Україні
kharkov.karavan.com.ua
"Сбербанк" не отримає збитку за МСФЗ при продажу українського бізнесу на тих умовах, про які досягнуто домовленості, повідомив глава банку Герман Греф на річних зборах акціонерів.

"За нашими оцінками, якщо угода буде реалізована на умовах, які ми підписали, то збитків у нас не буде. За МСФЗ точно не буде, навіть буде плюс. Є певні умови, в залежності від того, якою повернення отримає новий власник, від цього буде залежати наша власна прибутковість", - сказав Греф.

Він зазначив, що остаточно передбачати рано, оскільки банку потрібно отримати дозвіл на продаж, поки йдуть детальні консультації з регулятором.

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Нагадаємо, Нацбанк має намір незабаром винести рішення щодо поданих документів на погодження покупки ПАТ "Ощадбанк".

Раніше російський "Сбербанк" повідомив про продаж 100% акцій дочірнього українського "Сбербанку" консорціуму за участю латвійського Norvik Banka і неназваної приватної компанії з Білорусі. Але пізніше стало відомо, що Norvik Banka вийшов з консорціуму покупців, що пов'язують з чинними стосовно Росії санкціями ЄС.

16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".

Детальніше про санкції проти банків з російським капіталом і їх можливі наслідки для української економіки читайте у матеріалі Юлії Самаевой "Замурували здоровий глузд" в тижневику "Дзеркало тижня. України".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Сбербанк санкції Росія продаж дозвіл
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