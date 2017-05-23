Топ Новини
<
>

Сайт системи Prozorro припинив роботу

23 травня в 10:45

У прес-службі системи кажуть про технічні проблеми, але коли відновиться робота сайту не відомо.

Система электронных госзакупок Prozorro
Сайт Prozorro не працює, але аукціони проводяться.
 Центральна база даних системи Prozorro працює належним чином, а замовники і бізнес можуть входити до особистих кабінетів через авторизовані майданчики. Не працює сам сайт системи prozorro.gov.ua. Під час завантаження з'являється повідомлення про помилку.

Про це повідомили у прес-службі системи електронних закупівель, повідомляє "Економічна правда".

На питання, чому сайт системи припинив працювати, у Prozorro відповіли, що виникли технічні проблеми.

"Проводяться роботи з відновлення доступу. Коли він буде відновлений поки ще невідомо", - сказали в Prozorro, додавши, що попри це аукціони проводяться, оголошення про купівлю можна подати.

Читайте також: Серед переможців торгів у ProZorro переважають компанії з сумнівною репутацією – економіст

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що поправки до законопроекту "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документ, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro.

Поправки, автором яких є член депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель поширюватиметься визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов заявив, що система електронних державних закупівель ProZorro вже заощадила 7 млрд грн бюджетних коштів.

За матеріалами: Європейська правда
Читайте також
Теги сайт проблеми закупівлі
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.34
EUR 29.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...