Сайт системи Prozorro припинив роботу

У прес-службі системи кажуть про технічні проблеми, але коли відновиться робота сайту не відомо.

Сайт Prozorro не працює, але аукціони проводяться.

Центральна база даних системипрацює належним чином, а замовники і бізнес можуть входити до особистих кабінетів через авторизовані майданчики. Не працює сам сайт системи prozorro.gov.ua. Під час завантаження з'являється повідомлення про помилку.

Про це повідомили у прес-службі системи електронних закупівель, повідомляє "Економічна правда".

На питання, чому сайт системи припинив працювати, у Prozorro відповіли, що виникли технічні проблеми.

"Проводяться роботи з відновлення доступу. Коли він буде відновлений поки ще невідомо", - сказали в Prozorro, додавши, що попри це аукціони проводяться, оголошення про купівлю можна подати.

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що поправки до законопроекту "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документ, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro.

Поправки, автором яких є член депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель поширюватиметься визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов заявив, що система електронних державних закупівель ProZorro вже заощадила 7 млрд грн бюджетних коштів.