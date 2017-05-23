Сайт ProZorro відновив роботу – Нефьодов

Проблема була через хостинг провайдера.

Сайт ProZorro знову працює

Сайт системи електронних держзакупівель ProZorro відновив роботу, проблема була на боці хостинг провайдера, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Він запевнив, що тимчасові проблеми з сайтом ніяк не позначилися на проведених у системі тендерах.

Нагадаємо, сьогодні вранці перестав працювати сайт системи держзакупівель ProZorro - prozorro.gov.ua.

Раніше Максим Нефьодов заявив, що поправки в законопроект "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документі, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro.

Поправки, автором яких є член депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель буде поширюватися визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.