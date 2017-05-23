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Сайт ProZorro відновив роботу – Нефьодов

23 травня в 12:16

Проблема була через хостинг провайдера.

Система электронных госзакупок Prozorro
Сайт ProZorro знову працює
Сайт системи електронних держзакупівель ProZorro відновив роботу, проблема була на боці хостинг провайдера, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Він запевнив, що тимчасові проблеми з сайтом ніяк не позначилися на проведених у системі тендерах.

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Нагадаємо, сьогодні вранці перестав працювати сайт системи держзакупівель ProZorro - prozorro.gov.ua.

Раніше Максим Нефьодов заявив, що поправки в законопроект "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документі, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro.

Поправки, автором яких є член депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель буде поширюватися визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги сайт інфраструктура Нефьодов
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