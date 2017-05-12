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S&P підтвердило рейтинги України

12 травня в 21:37
Прогноз - "стабільний".
S&P
S&P дав кредитний прогноз Україні
Міжнародне рейтингове агентство S & P Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B- / B", повідомляється в прес-релізі агентства.
 
Прогноз по довгострокових рейтингах - "стабільний".

Рейтинг України за національною шкалою підтверджений на рівні "uaBBB-".

 
У грудні агентство Standard & Poor's також підтвердило кредитні рейтинги України на рівні "B- / В" із стабільним прогнозом. Як повідомлялося, в квітні Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B-" із прогнозом "Стабільний".
 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги рейтинг Україна прогноз агентство квіти Fitch кредит іноземці валюта
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