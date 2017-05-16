Ryanair вже у вересні почне польоти з України в Європу

Лоукостер полетить в Європу на два місяці раніше запланованого.

Ryanair полетить в Європу вже у вересні Ryanair

Ірландська авіакомпанія Ryanair змінює розклад польотів до Європи через підвищений попит серед українських туристів, повідомляється в заяві лоукостера

Зокрема, польоти на новому маршруті Львів-Меммінген почнуться у вересні, а не 29 жовтня 2017 року, як планувалося раніше.

До запуску маршруту Львів-Мемминнген Ryanair почала розпродаж квитків за ціною від 19,99 євро на польоти у вересні та жовтні. Забронювати квитки за цим низькими цінами можна на сайті ryanair.com до півночі 18 травня. Крім Меммінгена зі Львова Ryanair полетить до Лондона, Ейндховен, Берлін, Краків, Вроцлав і Будапешт. А з Києва будуть запущені рейси у Ейндховен, Лондон, Манчестер і Стокгольм. В цілому планується 15 рейсів на тиждень на зазначених напрямках.

Загалом компанія має намір перевозити з Києва і Львова по 250 тис. пасажирів щорічно. Україна стане 34-ю країною в мережі компанії.

Як повідомлялося, лоукостер Ryanair до кінця 2017 року запустить 11 рейсів з Києва та Львова. З Києва лоукост літатиме в Лондон, Манчестер, Ейндховен і Стокгольм, а зі Львова - в Лондон, Ейндховен, Берлін, Вроцлав, Краків, Будапешт, Меммінген.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.