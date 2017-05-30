Російська група "ВТБ" розглядає сценарій закриття бізнесу в Україні

Втрати можуть скласти $ 440-480 млн.

Російській групі «ВТБ» потрібен рік для виходу з ринку України Група "ВТБ" розглядає сценарій закриття бізнесу в Україні, оцінює свої втрати при його реалізації на рівні 25-27 млрд руб ($ 440-480 млн), заявив глава "ВТБ" Андрій Костін.

В даний час в Україні працюють два дочірні банки цієї групи – "ВТБ" (Україна) та "БМ банк".

У "ВТБ" були пропозиції на купівлю українських активів, але потенційні угоди, за словами Костіна, були зірвані в т. ч. з-за позиції Нацбанку України.

"У нас виникло багато проблем. Вони кидають каміння, влаштовують демонстрації, загрожують людям. Ми готові закрити (бізнес), але для цього потрібно, можливо, ще один рік", - заявив він.

Костін додав, що банк вже зарезервував 70% портфеля кредитів українських і може втратити 25-27 млрд рублів у випадку реалізації сценарію, при якому дочірні банки будуть закриті.

Ще в березні цього року перший заступник голови "ВТБ" Юрій Соловйов оцінював втрати групи "ВТБ" у разі реалізації негативного сценарію щодо українських "дочок" в 10-20 млрд руб.

У першому кварталі цього року "ВТБ" сформував по Україні понад 7 млрд руб резервів - це приблизно чверть від обсягу провізій, створених в корпоративному сегменті за січень-березень.

На кінець березня ризики групи на українські "дочки" включають 13,5 млрд руб чистих активів банків (без урахування міжгрупових кредитів, депозитів та дебіторської заборгованості цих банків перед підприємствами групи) та накопичену негативну валютну переоцінку в розмірі 16,7 млрд руб.

Повідомлялося, що російська фінансова група ВТБ має намір найближчим часом продати свої українські дочірні банки "БМ банк" і "ВТБ Банк". При цьому до "БМ Банку" проявляють інтерес українські інвестори.

Рік тому керівництво групи "ВТБ" також заявляло, що хотіло би продати український "ВТБ Банк".

16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".