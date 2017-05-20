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Росія звернулася до СОТ зі скаргою на Україну

20 травня в 20:06

Москва вважає, що Київ "ігнорує правила міжнародної торгівлі".

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На Україну поскаржилися в СОТ
diamatik.org
Росія звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу торгових обмежень України, відповідний запит був направлений до органу з вирішення спорів СОТ, повідомив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін. 

Міністр заявив, що Україна "системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі". 
Причиною претензій стали заборони на ввезення продуктів і особливі вимоги до російських компаній в Україні. 

20 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України ввела мита на російський шоколад. Санкції будуть діяти п'ять років. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі чекає перших рішень Світової організації торгівлі в торгових суперечках України з Росією в другому півріччя 2017 року. Про це заявила заступник міністра економіки-торговий представник України Наталія Микольська.

За матеріалами: Радио Свобода
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