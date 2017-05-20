Росія звернулася до СОТ зі скаргою на Україну

На Україну поскаржилися в СОТ diamatik.org

Росія звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу торгових обмежень України, відповідний запит був направлений до органу з вирішення спорів СОТ, повідомив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

Міністр заявив, що Україна "системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі".

Причиною претензій стали заборони на ввезення продуктів і особливі вимоги до російських компаній в Україні.

20 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України ввела мита на російський шоколад. Санкції будуть діяти п'ять років.