Росія звернулася до СОТ зі скаргою на Україну

Москва вважає, що Київ "ігнорує правила міжнародної торгівлі".
Міністр заявив, що Україна "системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі".
Причиною претензій стали заборони на ввезення продуктів і особливі вимоги до російських компаній в Україні.
20 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України ввела мита на російський шоколад. Санкції будуть діяти п'ять років.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі чекає перших рішень Світової організації торгівлі в торгових суперечках України з Росією в другому півріччя 2017 року. Про це заявила заступник міністра економіки-торговий представник України Наталія Микольська.