Росія збільшила вкладення в облігації США

Лідерами за вкладами в цінні папери США залишаються Японія і Китай.

У березні Росія істотно наростила вкладення в цінні папери США Feverpitch / Depositphotos

За березень 2017 року Росія збільшила вкладення в держоблігаціїна $ 13,5 млрд, обійшовши за обсягом інвестицій Німеччину, з посиланням на міністерство фінансів США, пише

Повідомляється, що загальний обсяг вкладень Росії в держоблігації США досяг $ 99,8 млрд.

Дані по Росії за березень різко контрастують з даними за попередні місяці. Так, у грудні, січні і лютому російські інвестиції збільшувалися всього за $ 100 млн на місяць.

При цьому з липня по листопад 2016 року вкладення Росії в американські цінні папери, навпаки, скорочувалися: у липні їх обсяг скоротився на 2,7 млрд, у серпні - на $ 700 млн, у вересні - на $ 11 млрд, а в жовтні - на $ 1,9 млрд, знизившись до загальної суми в $ 74,6 млрд.

За обсягом інвестицій у держоблігації США Росія в березні 2017 року випередила Німеччину на $ 22,7 млрд.

Лідируючі позиції по вкладеннням в американські цінні папери займають Японія ($ 1118,5 млрд), Китай ($ 1087,6 млрд). Першу трійку замикає Ірландія з інвестиціями в обсязі $ 315,1 млрд.

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Розмір китайських інвестицій в Україні склав більше $ 7 млрд, кошти вкладені в облігації.