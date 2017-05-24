Росія скасувала ембарго на українську сіль

З 20 травня сіль з України не входить у перелік заборонених товарів.

У Росії дозволили українську сіль Новости Донбасса

Згідно з постановою російського уряду №604 від 20 травня 2017 року в Росії з 20 травня знято заборону на імпорт української солі.

Скасування ембарго поширюється як на столову і денатуровану сіль, так і на чистий хлорид натрію і продукцію, отриману з морської води.

Нагадаємо, що заборону на імпорт солі з України і низки інших країн Росія вводила з 1 листопада 2016 року. Хоча в 2014 році "Артемсіль" була одним з головних постачальників солі в РФ. Харчову сіль "Артемсолі" перестали завозити в РФ на початку 2015 року. Потім у травні 2016 року ця заборона була знята. Однак з 1 листопада 2016 року Росія внесла українську сіль в перелік заборонених товарів.

Набула чинності постанова Кабміну про порядок видачі дозволу на імпорт російських книг.