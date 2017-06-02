Росія може продати "Газпром" і "Роснефть"

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Перший віце-прем'єр РФ вважає, що ніякої заборони на приватизацію немає.

"Газпром" і "Роснефть" можуть приватизувати, заявив Шувалов rosneft.ru

Російські "Газпром" і "Роснефть" можуть бути приватизовані протягом 7-10 років, заявив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Звичайно, можуть. І ніякої заборони ніколи", - заявив він, відповідаючи на запитання чи правда, що "Газпром" і "Роснефть" протягом 7-10 років можуть бути приватизовані.

"Я вважаю, що це логічно і важливо, тільки треба приватизувати з розумом", - додав він.

Раніше Росія вже продала частину своєї "Роснефти"(19,5%) іноземцям.Покупцем виступив консорціум, що складається з двох компаній - Glencore (Щвейцарія) і "Катарського суверенного фонду" (Катар).

Разом з тим акції російського газового монополіста ВАТ "Газпром"на Московській біржі знизилися приблизно на 2% - з 122 рублів до 119,5 рублів за акцію - після отримання українським "Нафтогазом" рішення Стокгольмського арбітражу.

Капіталізація "Газпрому" знизилася 1 млрд доларів – з 50,95 мрлд доларів до 49,5 млрд доларів.