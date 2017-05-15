Росія і Саудівська Аравія погодили продовження заморозки нафтовидобутку

Остаточне рішення буде прийнято 25 травня.

Країни ОПЕК чекають зустрічі у Відні 25 травня Росія і Саудівська Аравія узгодили позицію, згідно з якою країни-експортери нафти ОПЕК повинні продовжити заморозку нафтовидобутку на нинішньому рівні до березня 2018 року. Про це розповіли міністр енергетики Росії Олександр Новак і міністр нафти Саудівської Аравії Халед аль-Фалех на спільній прес-конференції за підсумками переговорів у Пекіні 15 травня, повідомляє DW.

Проте остаточне рішення з цього питання має бути прийняте на зустрічі країн ОПЕК у Відні 25 травня.

Країни ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти після року спорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розраховане на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.