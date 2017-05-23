Росія хоче продовжити "Турецький потік" до Болгарії і Греції - Wyborcza

Медвеєв сподівається, що додаткова нитка ГТС відкриє новий шлях в Європу для російського газу в обхід України.

Росія хоче постачати газ в Європу в обхід України через Туреччину.

Під час візиту в Стамбул прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв нагадав, що в березні "Газпром" почав прокладати першу з двох ниток, який повинен доправляти російських газ в Туреччину по дну Чорного моря.

Через кожну з ліній російський енергетичний гігант зможе щороку доправляти близько 16 мільярдів кубометрів газу і відмовитися від транзиту через Україну, пише сьогодні Gazeta Wyborcza.

"Ми плануємо збудувати дві нитки газопроводу. Перша з них орієнтована повністю на ринок Туреччини, а друга - для поставок в країни Європи. В рамках переговорів з різними країнами ми вирішуємо зараз, де краще встановити вхідний пунтк до Європи. Розмова триває з багатьма європейськими країнами, зокрема з Грецією і Болгарією", - сказав Медведєв.

Такі плани, однак, вимагають продовження "Турецького потоку" наземною частиною на турецькій території.

В минулому році "Газпром" підписав договір про постачання російського газу з посередництва Греції у Італію. Але Москва також зацікавленя і в поставках на Балкани, а найпростіше їй це зробити через Болгарію. У вихідні у кулуарах китайського форуму "Шовкогово шляху" президент Росії Володимир Путін сказав про побудову газопроводу між Болгарією і Сербією. Остання лишається головним російським союзником на Балканському півострові і плану збільшити закупівлю російського газу з 2 мільярдів до 6-8 мільярдів кубометрів на рік.

У свою чергу, російський міністр енергетики Олександр Новак заперечив слова Медведєва і уточнив, що офіційні розмови Росія ні з ким не веде, відбуваються тільки неофіційні обговорення. До того ж, за його словами, потрібна згода Туреччини для того, щоб продовжити "Турецький потік" другою ниткою.

Нагадаємо, що в лютому президент Путін підписав закон про ратифікацію угоди РФ і Туреччини про будівництво газопроводу "Турецький потік".

Раніше екс-посол України в Турецькій Республіці Сергій Корсунський у статті для DT.UA писав, що угода про створення газопроводу "Турецький потік", досягнута між Туреччиною та РФ, не гарантує швидкого початку будівельних робіт, а тим більше – його запуску до кінця 2019 року, на який розраховують в "Газпромі".