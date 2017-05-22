Росія дозволила поставки автогазу в Україну тільки "Роснефти"

Заявки подали ще кілька великих компаній РФ.

ФСТЕК не поспішає дозволяти експорт зрідженого газу в Україну propan-trade.com.ua

Компанія "Роснефть" в травні отримала від Федеральної служби з технічного та експортного контролю дозвіл на експорт зріджених вуглеводневих газів з Росії в Україну, повідомив представник "Роснафти".

Низка учасників ринку ЗВГ повідомили, що на даний момент тільки "Роснефть" отримала відповідний дозвіл ФСТЕК.

Джерела агентства також відзначають, що заяви у ФСТЭК з проханням дозволити поставки ЗВГ з Росії в Україну "подали ще кілька великих компаній Росії".

Нагадаємо, Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня припинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках.

Однак ФСТЕК c 10 лютого тимчасово дозволила відвантаження партій зрідженого газу на український ринок.

Як пише у своїй статті для ZN.UA заступник директора "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн, зупинка потужного каналу поставок, що забезпечує понад 50% українського ринку, викликала зростання цін в оптовому сегменті і, ймовірно, незабаром досягне автозаправних станцій.

Детальніше про блокування поставок зрідженого газу в Україну з РФ читайте у статті Артема Куюна "Новий привіт з Москви" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".