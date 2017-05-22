Росія дозволила поставки автогазу в Україну тільки "Роснефти"

Заявки подали ще кілька великих компаній РФ.
Низка учасників ринку ЗВГ повідомили, що на даний момент тільки "Роснефть" отримала відповідний дозвіл ФСТЕК.
Джерела агентства також відзначають, що заяви у ФСТЭК з проханням дозволити поставки ЗВГ з Росії в Україну "подали ще кілька великих компаній Росії".
Нагадаємо, Федеральна служба з технічного та експортного контролю РФ з 1 квітня припинила декларування скрапленого газу у всіх напрямках.
Однак ФСТЕК c 10 лютого тимчасово дозволила відвантаження партій зрідженого газу на український ринок.
Як пише у своїй статті для ZN.UA заступник директора "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн, зупинка потужного каналу поставок, що забезпечує понад 50% українського ринку, викликала зростання цін в оптовому сегменті і, ймовірно, незабаром досягне автозаправних станцій.
Детальніше про блокування поставок зрідженого газу в Україну з РФ читайте у статті Артема Куюна "Новий привіт з Москви" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна