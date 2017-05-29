Реальна зарплата українців у квітні зросла на 20,7%

Підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн призвело до різкого зростання середньої зарплати на всіх підприємствах і організаціях.

Українці в середньому отримують 250 доларів Андрій Товстиженко, DT.UA

Середня номінальнаштатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2017 року склала 6659 грн, збільшившись порівняно квітнем минулого року на 36,0%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2017 року до квітня 2016 року зросла на 20,7%.

Найвища зарплата у квітні була в Києві – 10788 грн, найнижча - у Тернопільській області - 5152 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 5000 до 6000 грн.

Госстат Украины

Нагадаємо, що в грудні 2016 року реальна зарплата українців зросла до грудня 2015 року на 11,6%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році – на 20,2%.