Рахунки "Укргазвидобування" заарештовані за рішенням суду

"Укргазвидобування" заявляє про спробу заволодіти коштами компанії.

«Арабський енергетичний альянс» вимагає від «Укргазвидобування» 231,6 млн грн РБК-Україна

Державна виконавча служба Міністерства юстиції заарештувала рахунки ПАТ "Укргазвидобування" повідомляє прес-служба компанії.

"Укргазвидобування заявляє про спробу ТОВ "Арабська енергетичний альянс" заволодіти коштами компанії у розмірі 231,6 млн грн, що вже призвело до арешту всіх рахунків компанії і може пошкодити виробничої діяльності найбільшого газодобувного підприємства України", - сказано у повідомленні.

Уточнюється, що виконавча служба видала постанову про арешт рахунків "Укргазвидобування" від 30 травня 2017 р на підставі наказу господарського суду Києва від 24 травня.

"Укргазвидобування" повідомляє, що це рішення суду вже оскаржено у Київському апеляційному господарському суді.

Наголошується, що "Укргазвидобування" та "Арабський енергетичний альянс" уклали договір про спільну діяльність у 2004 р., але в 2014 р. він втратив силу.

"Вже неодноразово робилися спроби заволодіти обсягами природного газу, газового конденсату і нафти, які були здобуті в рамках договору про спільну діяльність, учасником якої є "Укргазвидобування" і які заарештовані в рамках однієї з кримінальних проваджень. Але в травні 2017 р. "Арабська енергетичний альянс" звернувся до суду з заявою про зміну способу і порядку виконання рішення господарського суду Києва від 23 січня 2013 р. "Арабська енергетичний альянс" фактично просить прийняти нове рішення по справі, що суперечить нормам чинного законодавства України", - заявили в "Укргазвидобуванні".

У компанії відзначили, що докази Укргазвидобування щодо необґрунтованості як самого заяви, так і розрахунків вартості вуглеводнів, а саме - 231,6 млн грн, які вимагає "Арабська енергетичний альянс", не були прийняті до уваги господарським судом Києва.

"Укргазвидобування" вимагає зняти арешт з рахунків компанії.

Нагадаємо, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України" є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

"Укргазвидобування" за 4-5 місяці поточного року досягла збільшення видобутку газу на 78 млн куб. м. Це перевищує загальний приріст видобутку за 12 місяців минулого року, який склав 77 млн куб. м.

За підсумками 2016 року "Укргазвидобування" збільшила свої доходи в три рази, проте збільшило видобуток газу лише на 0,5%. Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.