Рада відправила базовий закон про ТОВ на повторне друге читання

Діяльність ТОВ в Україні регулюють кілька законодавчих актів, які часто суперечать один одному. Рада не змогла ухвалити базовий закон.

Рада виявилася не здатна приймати системні закони Василь Артюшенко, DT.UA

Верховна Рада відправила на повторне друге читання проект закону №4666 "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". Це рішення підтримали 235 народних депутатів після того, як у парламенті не вистачило голосів, щоб прийняти його в цілому.

Обговорення закону у Верховній Раді тривало більше двох годин.

"Колеги, нам треба міняти регламент, тому що неможливо приймати системні закони", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, що в травні Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про житлово-комунальні послуги і законопроект про обов'язкове встановлення лічильників тепла і води.

У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни в закон "Про господарські товариства" щодо зниження кворуму для зборів учасників ТОВ з 60%+1 до 50%+1.