Рада відправила базовий закон про ТОВ на повторне друге читання

Діяльність ТОВ в Україні регулюють кілька законодавчих актів, які часто суперечать один одному. Рада не змогла ухвалити базовий закон.
Обговорення закону у Верховній Раді тривало більше двох годин.
"Колеги, нам треба міняти регламент, тому що неможливо приймати системні закони", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій.
Нагадаємо, що в травні Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект про житлово-комунальні послуги і законопроект про обов'язкове встановлення лічильників тепла і води.
У листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила зміни в закон "Про господарські товариства" щодо зниження кворуму для зборів учасників ТОВ з 60%+1 до 50%+1.DT.UA