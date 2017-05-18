Рада не дала старт земельній реформі

За відповідний документ проголосувало 17 депутатів.

Депутати не підтримали «дорожню карту» земельної реформи земельної реформи в Україні.

За ухвалення відповідного документа № 6241 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" проголосували 17 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Ця постанова передбачала доручити створення проекту концепції обороту земель сільськогосподарського призначення в Україні Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру.

У пояснювальній записці зазначено, що органи виконавчої влади повинні були б визначити, які саме ділянки можуть бути виставлені на продаж після відкриття земельного ринку, правовий статус майбутніх покупців земель, їх громадянство. Також слід було сформувати список заборон і обмежень на придбання ділянок.

Нагадаємо, Меморандум, підписаний між Україною і Міжнародним валютним фондом, включає в себе положення про необхідність проведення ряду реформ в країні, в тому числі банківської, пенсійної та земельної.