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Рада не дала старт земельній реформі

18 травня в 18:04

За відповідний документ проголосувало 17 депутатів.

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Депутати не підтримали «дорожню карту» земельної реформи
Верховна Рада відхилила проект постанови про формування покрокової дорожньої карти проведення земельної реформи в Україні.

За ухвалення відповідного документа № 6241 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" проголосували 17 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Ця постанова передбачала доручити створення проекту концепції обороту земель сільськогосподарського призначення в Україні Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру.

У пояснювальній записці зазначено, що органи виконавчої влади повинні були б визначити, які саме ділянки можуть бути виставлені на продаж після відкриття земельного ринку, правовий статус майбутніх покупців земель, їх громадянство. Також слід було сформувати список заборон і обмежень на придбання ділянок.

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Нагадаємо, Меморандум, підписаний між Україною і Міжнародним валютним фондом, включає в себе положення про необхідність проведення ряду реформ в країні, в тому числі банківської, пенсійної та земельної.

 

 

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги карти Рада сільський реформа земля
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