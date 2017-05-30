Прямі іноземні інвестиції в Україну в першому кварталі зросли на 2%

Обсяг ПІІ в січні-березні склав $ 38,05 млрд – Держстат

Прямі іноземні інвестиції збільшилися на $ 0,73 млрд blog.fedoriv.com

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу на 1 квітня 2017 року склав $ 38,05 млрд, що на $ 0,73 млрд, або на 2% перевищує показник на початок року, згідно з даними Державної служби статистики.

Судячи з даних, нерезиденти за перший квартал поточного року збільшили вкладення в Україну на $ 0,39 млрд, одночасно вилучивши всього $ 0,11 млрд.

Ці цифри гірше, ніж у січні-березні 2016 року, коли нерезиденти вклали $ 1,04 млрд та вилучили $ 0,09 млрд, що пояснювалося тривалою рекапіталізацією російських та інших іноземних банків.

У той же час кращий підсумковий результат приросту ПІІ в цьому році забезпечила позитивна курсова різниця $ 0,25 млрд, тоді як за перший квартал минулого року її негативний внесок склав $ 4,73 млрд.

Ситуація з інвестиціями в першому кварталі цього року виглядає привабливіше, ніж в останньому кварталі минулого року, коли обсяг вкладень оцінений в $ 0,6 млрд, вилучень – в $ 0,44 млрд, а негативна курсова різниця – $ 0,96 млрд.

Відомство також зазначає, що 54,4% усіх вкладень у січні-березні-2017 прийшлося на кіпрських інвесторів – $ 0,21 млрд, а 12,2% – на голландських ($ 0,05 млрд).

Так, з урахуванням курсової різниці за підсумками січня-березня 2017 року найбільший приріст інвестицій зафіксовано з Кіпру – на $ 0,16 млрд, до $ 9,73 млрд, з Нідерландів – на $ 0,36 млрд, до $ 6,21 млрд, з Німеччини – на $ 0,06 млрд, до $ 1,67 млрд і Росії – на $ 0,04 млрд, до $ 4,36 млрд.

Як повідомлялося, ПІІ в Україну у вигляді акціонерного капіталу в 2016 році збільшилися на $ 1,5 млрд: нерезиденти вклали в країну $ 4,41 млрд, одночасно вилучивши $ 0,9 млрд, однак негативна курсова різниця склала $ 2 млрд.

Нагадаємо, Нацбанк ввів нову методику оцінки обліку запасів прямих іноземних інвестицій - відповідно до їх поточної ринкової вартості.

Повідомлялося також, що в уряді чекають зростання іноземних інвестицій в 2017 році до $ 4,5 млрд. За оцінками чиновників, до 2020 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну має зрости до $ 8 млрд.