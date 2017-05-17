Провайдери заплатять штраф за відмову блокувати сайти РФ

За відмову блокувати росмережі заплатять штраф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Нацкомзв'язку) попереджає інтернет-провайдерів про адміністративну відповідальність та накладення штрафу за невиконання указу президента про заборону в Україні ряду російських соціальних мереж і веб-сервісів, повідомляється на сайті відомства.

"Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - відзначили в Нацкомісії .



Порушення, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.