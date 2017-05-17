Провайдери заплатять штраф за відмову блокувати сайти РФ

Порушники указу президента заплатять від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
За відмову блокувати росмережі заплатять штраф
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Нацкомзв'язку) попереджає інтернет-провайдерів про адміністративну відповідальність та накладення штрафу за невиконання указу президента про заборону в Україні ряду російських соціальних мереж
і веб-сервісів, повідомляється на сайті відомства.
"Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - відзначили в Нацкомісії .
Порушення, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, 16 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.ру Україна" і ТОВ "ВКонтакте".
За матеріалами:
DT.UA