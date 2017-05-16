Проти розробника бухгалтерської програми "1С" введені економічні санкції

Ускладнилося використання продуктів компанії.

Бухгалтерська програма "1С" під забороною кономічні санкції, введені президентом Петром Порошенком, поширюються на російську компанію "1С", яка постачає на український ринок ERP-системи, йдеться в указі президента.

Обмежувальні заходи поширюються на компанію "1С" і її дочірні підприємства в Україні.

Економічні санкції також торкнулися інших постачальників ERP-систем, а саме "Галактика Центр" та "Корпорація" Парус ". У список потрапили компанії-розробники програмного забезпечення "ABBYY", "Абі Україна ЛТД".

Санкції передбачають блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань. Рішення передбачає обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Компаніям забороняється здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності і юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави.

Фірма "1С" спеціалізується на розробці, дистрибуції та підтримки комп'ютерних програм ділового і домашнього призначення. З розробок "1С" найбільш відома програма "1С: Підприємство".

Нагадаємо, президент Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

Повідомлялося, що Порошенко має намір ініціювати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії на 12 місяців. Це питання він підніме під час переговорів з лідерами Євросоюзу і країн-членів ЄС, в тому числі, під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні 20 травня.