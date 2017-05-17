"Приватбанк" не зміг заморозити рахунки компаній, пов'язаних з Коломойським

Суд зобов'язав держбанк обслуговувати ці компанії згідно з раніше укладеними договорами.

"Приватбанк" програв компаніям Коломойского Приватбанк

20 квітня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Приватбанку" і залишив без змін постанову Печерського райсуду Києва від 9 лютого, пише Finbalance

Даною постановою було задоволено клопотання компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP і в рамках забезпечення позову до "Приватбанку" покладено зобов'язання на держбанк і його кіпрську філію належним чином виконувати депозитні договори, укладені з позивачами - в тому числі в частині виконання зобов'язань по нарахуванню і виплаті відсотків по депозитних рахунках цих осіб, а також користування/розпорядження/повернення/виплати грошових коштів, розміщених на кореспондентских, депозитних, поточних, карткових або будь-яких інших рахунках цих осіб в "Приватбанку" та його кіпрській філії до рішення по суті спору.

"Матеріали справи не містять доказів на підтвердження правових підстав, передбачених ст.1074 ЦК України, ч.1,2 ст.59 Закону України "Про банки та банківську діяльність" для обмеження права позивачів розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на їх рахунках. А відтак зупинення обслуговування рахунків позивачів в односторонньому порядку, про що ними подано належні докази, долучені до справи, дають позивачам підстави для припущення, щодо неможливості виконання судового рішення у разі задоволення їх позову.

З матеріалів справи убачається, що сам позов та заява про його забезпечення направлені на захист матеріальних інтересів позивачів, їх права власності. Позивачі стверджують, що не розривали депозитних договорів з ПАТ КБ "Приватбанк" та не вчиняли дій спрямованих на відмову від депозитів.

Доводи викладені в апеляційній скарзі ПАТ КБ "Приватбанк" не дають підстав для висновку про порушення судом першої інстанції норм процесуального права, які є підставою для скасування ухвали", - йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, що Нацбанк зменшив оцінку прибутку "Приватбанку" на 1,4 млрд грн.

Повідомлялося, що Мінфін до кінця травня схвалить остаточні кроки для завершення оздоровлення "Приватбанку".

Нацбанк та Міністерство фінансів мають намір узгодити фінальну цифру докапіталізації "Приватбанку".

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлю Мінфіном 100% його акцій за 1 грн.