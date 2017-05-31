Прибуток МВФ за підсумками року перевищить 2 мільярди доларів



Очікується, що прибуток МВФ істотно скоротиться в 2018 році.

МВФ розраховує на 2 млрд доларів прибутку maxxyustas / Depositphotos

Прибуток Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками 2017 року прогнозується на рівні 2,3 млрд доларів. У 2018 році вона очікується на рівні 1 млрд доларів.

При цьому, чистий дохід від внесків учасників фонду, включаючи нерозподілений прибуток, буде переданий на баланс МВФ для подальшої операційної діяльності. Баланс операційної діяльності до кінця 2017 року за прогнозами фонду повинен скласти 22,5 мільярда доларів, сказано з офіційному повідомленні МВФ.

Раніше повідомлялося, що влада України хоче отримати від МВФ у цьому році ще три транші кредиту.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми і виділення траншів. У 2015 року Україна отримала лише два транші - 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів - в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш - на 1 млрд доларів, в квітні 2017 року МВФ виділив Україні четвертий транш – на 1 млрд доларів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може отримати п'ятий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в рамках програми розширеного фінансування вже в травні. Всього, за словами голови Мінфіну, до кінця року МВФ може виділити Україні ще три траншу за програмою EFF.