Президент підписав закон про приватизацію житла у гуртожитках

Рада врахувала пропозиції глави держави під час розгляду законопроекту №1076.

Кімнату в гуртожитку можна буде приватизувати Андрій Товстиженко, DT.UA

Президент України Петро Порошенко підписав закон, якій

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, проект закону №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" повернуто з підписом президента 1 червня 2017 року.

Згідно з законом, право на приватизацію приміщень у гуртожитках мають "громадяни та члени їх сімей, самотні громадяни, які не мають власного житла, не використали право на безкоштовну приватизацію державного житлового фонду, на правових підставах, визначених цим законом, вселені у гуртожитку та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу".

Дія закону не поширюється на громадян, які:

1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;

2) мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку;

3) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим законом.

Нагадаємо, 5 квітня Верховна рада внесла зміни до закону про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Законопроект №1076 з пропозиціями президента підтримали 256 народних депутатів.

У травні минулого року президент ветував цей законопроект і направив його до Ради на повторний розгляд.