Представництво ЄС в Україні закликав Раду не допустити "вбивства" ProZorro

Ініціативи депутата від "Відродження" Бондаря не відповідають європейським стандартам і загрожують антикорупційним досягненням України.

В ЄС заступилися за ProZorro

Законопроект №2126а про внесення змін до закону про основні засади забезпечення кібербезпеки не відповідає стандартам ЄС та ставить під загрозу досягнення України на шляху подолання корупції, заявили в представництві ЄС в Україні.

"Ми вкрай стурбовані останніми пропозиціями про зміни електронної системи публічних закупівель. Проект ProZorro став великим успіхом. Правки законопроекту 2126a не відповідають стандартам ЄС і послаблять антикорупційні зусилля. Сподіваємося, що Рада їх відхилить", – сказано в заяві дипломатичного представництва, поширеній у вівторок, 16 травня.

1/2 Ми вкрай стурбовані останніми пропозиціями щодо змін до електронної системи публічних закупівель. Проект ProZorro став великим успіхом. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 травня 2017 р.

2/2 Зміну до законопроекту 2126a не відповідають стандартам ЄС + послаблять анти-коррупційні зусилля. Сподіваємося, що Рада їх відхилить. — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 16 травня 2017 р.

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що поправки до законопроекту "Про засади забезпечення кібербезпеки України", які з'явилися у схваленому до другого читання документ, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro.

Поправки, автором яких є член депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель поширюватиметься визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов заявив, що система електронних державних закупівель ProZorro вже заощадила 7 млрд грн бюджетних коштів.