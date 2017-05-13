Правки до законопроекту про кібербезпеки можуть "вбити" ProZorro – Нефьодов

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами Нефьодова, поправки створюють законодавчу колізію електронного майданчика.

Нефьодов заявив, що нові поправки в законопроект про кібербезпеку, можуть "вбити" систему ProZorro

Правки до законопроектц про кібербезпеку України, які з'явилися у схваленому до другого читання документі, можуть "вбити", заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"У лютому депутат від "Відродження" Віктор Бондар вже намагався вбити систему публічних електронних закупівель ProZorro через поправки в законопроект про довірчі послуги. Не вийшло. Сьогодні точно ці ж поправки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) ми знайшли вже схваленому до другого читання законопроекті про кібербезпеки", - написав Нефьодов в Facebook.

За його словами, згадані поправки створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель буде поширюватися визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.

"Згідно з поправками, е-майданчик сама вирішує питання необхідності забезпечення тендеру, в тому числі може зажадати застрахувати його. Ціни на послуги, в тому числі на це страхування, е-майданчик встановлює самостійно, оскільки зараз вони регулюються Кабміном", - уточнив він.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов заявив, що система електронних державних закупівель ProZorro вже заощадила 6,7 млрд грн бюджетних коштів.