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Правки до законопроекту про кібербезпеки можуть "вбити" ProZorro – Нефьодов

13 травня в 16:50

За словами Нефьодова, поправки створюють законодавчу колізію електронного майданчика.

Система электронных госзакупок Prozorro
Нефьодов заявив, що нові поправки в законопроект про кібербезпеку, можуть "вбити" систему ProZorro
Правки до законопроектц про кібербезпеку України, які з'явилися у схваленому до другого читання документі, можуть "вбити" систему електронних закупівель ProZorro, заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"У лютому депутат від "Відродження" Віктор Бондар вже намагався вбити систему публічних електронних закупівель ProZorro через поправки в законопроект про довірчі послуги. Не вийшло. Сьогодні точно ці ж поправки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) ми знайшли вже схваленому до другого читання законопроекті про кібербезпеки", - написав Нефьодов в Facebook.

За його словами, згадані поправки створюють законодавчу колізію - альтернативне визначення електронного майданчика ProZorro. Також на е-майданчики та іншу інфраструктуру закупівель буде поширюватися визначення "критичної інфраструктури", тобто, вони перейдуть під контроль силових органів.

"Згідно з поправками, е-майданчик сама вирішує питання необхідності забезпечення тендеру, в тому числі може зажадати застрахувати його. Ціни на послуги, в тому числі на це страхування, е-майданчик встановлює самостійно, оскільки зараз вони регулюються Кабміном", - уточнив він.

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Раніше перший заступник міністра економічного розвитку України Максим Нефьодов заявив, що система електронних державних закупівель ProZorro вже заощадила 6,7 млрд грн бюджетних коштів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги закупівлі кібервійна інфраструктура економіка
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