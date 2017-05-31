Порошенко вказав на важливість рішення Стокгольмського арбітражу для енергетичної безпеки України

"Нафтогаз" буде домагатися зниження закупівельної ціни на російський газ.

Президент прокоментував рішення Стокгольмського арбітражу Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко позитивно оцінив рішення Стокгольмського арбітражу щодо, яке передбачає скасування принципу "бери або плати", повідомляє прес-служба глави держави.

"Це важливий крок на шляху до енергетичної безпеки. Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю для політичного шантажу. Для України це надзвичайно важливо, так як вперше суперечка між "Нафтогазом" і "Газпромом" вирішується у цивілізований юридичний спосіб", – заявив президент.

Порошенко також підкреслив, що рішення суду дає "Нафтогазу" право вимагати зниження ціни на газ за контрактом з "Газпромом" у відповідності до умов ринку.

"Вартість газу визначатиметься не Кремлем, а виключно прозорим і вільним ринком", – додав глава держави.

Він також різко негативно відгукнувся про діючі з 2009 року умовах закупівель газу у російського монополіста.

"У задоволенні вимог російського "Газпрому" платити за газ на підставі "бери або плати" відмовлено. Це принцип, нав'язаний Україні Росією і безвідповідально прийнятий українськими парламентарями у 2009 році. Завдяки йому мільйони українців були пограбовані на мільярди доларів", – нагадав Порошенку.

Президент у черговий раз запевнив, що Україна була і залишається надійним транзитером газу для європейських споживачів.

Нагадаємо, 31 травня НАК "Нафтогаз України" отримала рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу. Суд повністю відхилив вимоги "Газпрому" про застосування принципу "бери або плати", на якому особливо наполягав російський монополіст. Арбітражний трибунал також задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов. Таким чином, змінено принцип ціноутворення на природний газ, зафіксований у контракті купівлі-продажу газу між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", підписаного екс-прем'єром Юлією Тимошенко 19 січня 2009 року.

Як повідомило DT.UA джерело у НАК, завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна заощадить 45 мільярдів доларів, а також зможе домогтися істотного зниження закупівельної ціни на газ.