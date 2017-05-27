Покриття дефіциту пенсійної системи доцільно виділити в окрему фінансову програму – експерт

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Подібні програми — їх часто називають національними або базовими — існують у багатьох країнах.

В Україні доцільне проведення реформи зі створення базового рівня солідарної системи зі страховою надбудовою

Покриття дефіциту солідарної пенсійної системи, а також інших державних пенсійних зобов'язань (зокрема – різноманітних пенсійних надбавок) доцільно виділити в самостійну фінансову програму, пише в своїй статті для DT.UA провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Лідія Ткаченко.

"З урахуванням неминучості посилення ролі державного бюджету у фінансуванні пенсій доцільним видається перевести покриття дефіциту солідарної системи та інші державні пенсійні зобов'язання (різноманітні доплати, підвищення до пенсій чорнобильцям, дітям війни тощо) у самостійну фінансову програму, яка буде складовою солідарної системи поряд із страховою", – вказує вона.

За словами фахівця, подібні програми — їх часто називають національними або базовими — існують у багатьох країнах (Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, ін). Виплати з них можуть носити універсальний характер (надаватися незалежно від наявності інших доходів) або надаються на умовах перевірки доходів та/або зменшуються при наявності інших джерел доходів.

"Cтруктурна реформа зі створення базового рівня солідарної системи із страховою надбудовою доцільна також з огляду на довічний характер пенсійних виплат. Пенсійний період життя зазвичай триває 15–25 років, і що довше живе людина на пенсії, то більше розмір її пенсії залежить не від стажу та колишнього заробітку, а від поточних економічних і фінансових можливостей держави здійснювати належну індексацію пенсій, щоб підтримувати їх рівень відносно зростання цін і заробітків сучасних поколінь працюючих", –підкреслює автор.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект пенсійної реформи. Проект передбачає підвищення пенсійного віку для людей, у яких немає офіційного трудового стажу 25 років.

Детальніше про проблеми реформи пенсійної системи України читайте у статті Лідії Ткаченко "Солідарна пенсійна система: про справжні чинники неефективності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".