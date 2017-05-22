Пенсії виплачуватимуть за фактичним місцем проживання

Прописка не буде мати значення при виплаті пенсії та грошової допомоги.

Кабмін "відкріпив" виплати пенсій від прописки Андрій Товстиженко, DT.UA Пенсію і грошову допомогу виплачуватимуть не за пропискою, а за фактичним місцем проживання, яке зазначено в заяві, зазначається у постанові Кабінету міністрів України.

Так, Постановою №334 від 17 травня були внесені зміни в Порядок виплат пенсій та грошової допомоги. Тепер виплати будуть здійснюватися не "за місцем проживання одержувача", а "за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті в межах України".

Нагадаємо, очікується, що в рамках проведення пенсійної реформи, мінімальний стаж буде підвищено з нинішніх 15 років до 25 років.