Партнера банку "Михайлівський" виключили з реєстру фінустанов

Компанія не надала в Нацкомфінпослуг річну фінзвітність.

КІЦ вже не має право надавати фінпослуги Wikimapia.org Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг виключила компанію "Кредитно-інвестиційний центр" з реєстру фінустанов, пише finclub.

Повідомляється, що компанія не надала в Нацкомфінпослуг річну фінансову звітність і звітні дані за 2016 рік в паперовій та електронній формі, що свідчить про порушення вимог чинного законодавства у сфері надання фінансових послуг.

"Виключити ТОВ Кредитно-інвестиційний центр з Державного реєстру фінансових установ та анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи", - йдеться в повідомленні регулятора.

"Кредитно-розрахунковий центр" був партнером банку "Михайлівський". Фонд гарантування заявляв, що фізичні особи в приміщеннях банку "Михайлівського" вносили гроші на користь ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" (ІРЦ) і ТОВ "Кредитно-інвестиційний центр" (КІЦ) за договорами фінансового позики. І робили це в період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва 15 травня призупинив рішення Нацбанку про неплатоспроможність банку "Михайлівського", рішення Фонду гарантування вкладів фізосіб про введення в нього тимчасової адміністрації та рішення обох держорганів про ліквідацію банку.

Раніше Дніпровський районний суд заарештував виведені з банку "Михайлівський" напередодні визнання неплатоспроможним застави за кредитами - земельні ділянки і нерухомість в Київській області.

В кінці січня Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури про взяття колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко під варту.

Також повідомлялося, що незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" у 138 млн грн, що на 36 менше зазначених "на папері" 5,1 млрд грн.