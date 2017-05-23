Падіння промвиробництва в квітні прискорилося до 6,1%

Після зростання на початку року промвиробництво в Україні продовжує скорочуватися.

Промисловість продовжує падати Андрій Товстиженко, DT.UA

Обсяги промислового виробництва в квітні 2017 року скоротилися порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 6,1%, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-квітні 2017 року порівняно з січнем-квітнем 2016 року промвиробництво скоротилося на 2,0%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів – на 8,1%, у переробній – зросло на 1,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - скоротилося на 4,1%.

Госстат Украины

Нагадаємо, що промвиробництво в Україні зросло за 2016 рік на 2,4% після чотирьох років падіння. Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.

У січні 2017 року промвиробництво зросло на 5,6%, проте вже в лютому – впало на 4,6%, в березні скорочення склало 2,7%.