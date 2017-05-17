П'ять фактів про пенсійну реформу Гройсмана

З 1 жовтня пенсії будуть перераховані з урахуванням зростання середньої заробітної плати.

Зростання пенсій торкнеться 9 млн з 11,9 млн пенсіонерів Проект пенсійної реформи, представлений прем'єром Володимиром Гройсманом, містить п'ять ключових пунктів, які, на його думку, до 2024 року дозволять зробити Пенсійний фонд бездефіцитним.

По-перше, уряд має намір осучаснити пенсійні виплати відповідно до зростання середньої заробітної плати (останні 5 років пенсії не перераховувались).

Так, 1,3 млн пенсіонерів отримають підвищення до пенсії 200 грн. Для 1,2 млн пенсіонерів підвищення складе від 200 до 500 грн. 2 млн осіб підвищать пенсії на 500-1000 грн. І ще близько 1,1 млн українців будуть мати більше 1000 грн допомоги. Таким чином, після перегляду пенсій, частина пенсіонерів отримуватиме вдвічі більше.

По-друге, пропонується з 1 жовтня, а не з 1 грудня, як передбачено законодавством, переглянути мінімальну пенсію, яка зросте до 1373 грн.

Тобто зростання пенсій торкнеться 9 млн з 11,9 млн пенсіонерів.

По-третє, уряд має намір скасувати оподаткування пенсій (15% зниження пенсій).

Четверте, пенсійний вік не збільшиться, однак час виходу на пенсію буде прив'язане до страхового стажу, а той, у свою чергу, виросте.

Згідно з проектом пенсійної реформи, з 1 січня 2018 роки для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 25 років страхового стажу (це близько 70% усіх працюючих громадян). У 63 роки можна буде вийти на пенсію при стажі від 15 до 25 років. Починаючи з 1 січня 2019 року особам, які мають страховий стаж 15 років, пенсії за віком призначатимуться в 65 років. Особи, у яких на момент призначення пенсій не буде необхідної кількості стажу, зможуть вибрати доопрацювати до стажу або придбати необхідну кількість років (але не більше 5 років).

Через зміни страхового стажу близько 50 тис пенсіонерів, які планували виходити на пенсію в 2018 році і у яких стаж менше 25 років, будуть змушені продовжити свою трудову діяльність.

П'яте, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для професій зі списку №1 і №2 (шкідливе виробництво) зросте на 15% і 7% відповідно. Раніше повідомлялося, що цей пункт підтриманий профспілками і роботодавці готові компенсувати ранній вихід на пенсію своїх працівників.

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Нагадаємо, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, пенсійна система України без реформ впаде протягом 3-4 років.