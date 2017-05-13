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"Ощадбанк" завершив 2016 рік з прибутком та перерахував до бюджету майже 140 млн грн дивідендів

13 травня в 15:53

Банк також зумів повністю погасити кредити рефінансування перед НБУ, взяті ще в 2008 році.

Ощадбанк
Ощадбанк отримав прибуток після двох років збиткової діяльності
Державний "Ощадбанк" закінчив 2016 рік з прибутком у 468 млн грн та виплатив державі 139,2 млн грн дивідендів, повідомив глава "Ощадбанку" Андрій Пишний в інтерв'ю DT.UA.

Топ-менеджер державного банку зазначив, що всі кошти, вкладені в "Ощадбанк" за його керівництва (а це понад 20 млрд грн), пішли пішли на покриття збитків, пов'язаних з війною, девальвацією і економічним спадом. Тим не менш, у банку ці ресурси розцінюють як інвестиції. 

"Після найтяжчих двох років збиткової діяльності 2016-й "Ощад" закінчив із прибутком у 468 млн грн. І заплатив державі належні дивіденди в сумі 139,2 млн. Можу згадати й про повне погашення кредитів рефінансування перед НБУ, узятих ще у 2008 р.", - зазначив Пишний.

Читайте також: Банки за рік отримали 196 млрд збитків - НБУ

Читайте інтерв'ю голови "Ощадбанку" Андрія Пишного ZN.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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